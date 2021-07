Colónia de férias "O Século" reabre após um ano sem atividades

"O Século", a mais antiga colónia de férias do país, abriu de novo as portas depois de um ano sem atividades. Na colónia de férias, os dias começam na praia, mas as atividades prolongam-se ao longo do dia.

A poucos metros da instituição, a praia de São Pedro do Estoril é o cenário de uma animação.

Depois de um ano sem atividades de verão, devido à pandemia, a instituição decidiu realizar a colónia de férias com todos os cuidados de higiene e proteção.

A fundação "O Século", acolhe há quase 100 anos crianças e jovens de famílias carenciadas. Nasceu em 1927 com o objetivo de acolher e cuidar dos que mais necessitam.

A colónia de férias destinada para crianças com idades entre os 6 e os 12 anos decorre até dia 4 de setembro.