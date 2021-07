Dádivas de sangue têm vindo a cair nos últimos 10 anos

O número de dadores e de dádivas de sangue tem vindo a diminuir na última década. O número de dadores caiu 55% em comparação com 2010 e houve menos 131 mil dádivas.

No ano passado, cerca de 188 mil dadores fizeram quase 288 mil dádivas de sangue, um ano que foi marcado pela pandemia de covid-19.

Entre 2010 e 2020, as dádivas registaram uma diminuição de 45%. Quando comparando com o ano de 2019, as houve uma diminuição de 7% nas dádivas, o que representa a segunda pior queda dos últimos 10 anos. Foram registadas menos 22 mil dádivas de sangue.