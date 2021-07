Todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido ao calor

São dias de calor intenso em todo o território de Portugal continental e, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todos os distritos sob aviso amarelo até às 18:00 de sábado.

O IPMA prevê no continente continuação de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo. As temperaturas máximas vão entre os 31 graus na Guarda e os 41 em Santarém.

O risco de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até à próxima terça-feira.