Trás-os-Montes comemora centenário do nascimento de Camilo de Mendonça

O mentor da agricultura transmontana, Camilo de Mendonça, nasceu há 100 anos em Trás-os-Montes. Foi criador do complexo agroindustrial do Cachão nos anos 60 e 70, grande pólo de desenvolvimento do Nordeste transmontano, que empregou mais de 3.000 pessoas.

Mendonça também percorreu os corredores do poder, em Lisboa, tendo sido deputado na Assembleia Nacional e o primeiro presidente da RTP.

O Presidente da República fez questão de marcar presença nas comemorações do centenário do nascimento de Camilo de Mendonça, seu padrinho de Batismo.

Além de edificar o complexo, o engenheiro foi também responsável pela maior reforma agrária realizada em Trás-os-Montes. Redimensionou propriedades, mecanizou a agricultura, introduziu novas culturas, criou cooperativas e construiu dezenas de barragens para regadio.

O complexo do Cachão recebia e transformava todos os produtos agrícolas do Nordeste transmontano destinados ao mercado interno e à exportação.

Após a falência do complexo, em 1993, as Câmaras de Mirandela e Vila Flor assumiram a administração da infraestrutura com algumas empresas a laborar, mas este espaço tornou-se moribundo e abandonado. A machadada final acabaria por ser dada com o armazenamento de resíduos que alimentaram dois incêndios.

Atualmente, a intenção é recuperar a infraestrutura e transformar o complexo num novo pólo tecnológico para acrescentar valor aos produtos da região.