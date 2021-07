Ciclista vai de Braga ao Algarve pela síndrome de Asperger

Um homem está a percorrer o interior do país de bicicleta em representação da Associação Portuguesa da Síndrome de Asperger. O objetivo da iniciativa é chamar a atenção para a causa.

Aos 59 anos, Filipe Gaivão vai pedalar pelo interior do país para alertar para a síndrome de Asperger. É uma forma de mobilizar as autarquias para a importância de promover programas de inclusão social para quem sofre deste transtorno do espetro do autismo.

O percurso terá a duração de 12 dias e mais de 1.300kms. Começou em Braga, mas irá até ao Algarve e terminará em Lisboa.