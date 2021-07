Médico detido pela PJ por suspeita de violação e coação sexual de pacientes

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda deteve um médico do Hospital da Covilhã por suspeitas de violação e coação sexual sobre pacientes. Até ao julgamento, o homem está proibido de exercer a profissão.

Médico ortopedista de 68 anos integra os quadros do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira há várias décadas. Foi detido, esta quinta-feira, pela PJ da Guarda na hora de serviço, por ser suspeito da prática de um crime de violação e mais quatro de coação sexual.

As vítimas, que já prestaram declarações para memória futura, são mulheres de meia idade, residentes na cidade e em localidades da periferia. Eram pacientes do clínico no Hospital da Covilhã. Duas das vítimas chegaram mesmo a apresentar queixa na instituição, em outubro do ano passado.

A unidade de saúde desencadeou a abertura de um processo interno de averiguações e comunicou os factos quer à ordem dos médicos quer à Polícia Judiciária. Não houve suspensão preventiva de funções, como aconteceu agora por decisão judicial.

O médico regressou a casa depois de ter sido sujeito ao primeiro interrogatório no tribunal. Vai aguardar julgamento em liberdade, mas está proibido de exercer quer a profissão, quer as funções hospitalares. Ficou ainda proibido de estabelecer quaisquer contactos com as vítimas.

A SIC sabe que as mulheres pretensamente molestadas sexualmente sob coação eram convidadas a despirem-se a pretexto de auscultação - primeiro da cintura para cima e depois o resto. O procedimento não seria compatível com as queixas das doentes ou com o diagnóstico.

A prova indiciária aponta que o clínico tocou e acariciou despropositadamente as vítimas e que a uma delas introduziu-lhe objetos na vagina.

O crime de coação sexual é punido com uma pena que vai de um a oito anos e a violação de três a dez anos de prisão.