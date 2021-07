"Porto Sentido" dá uma nova oportunidade as pessoas em situação de sem abrigo

O projeto “Porto Sentido” nasceu para ajudar os sem abrigo da cidade a terem uma casa e a tornarem-se independentes. Até ao momento, já foram alojadas mais de 30 pessoas. Metade já conseguiu um emprego.

A vontade de mudar move-os e a ajuda habitacional foi uma luz ao fundo do túnel. Durante 15 meses, os chamados "beneficiários" têm oportunidade de reintegrar o mercado de trabalho.

O “Porto Sentido” conta com cinco técnicos a acompanhar os processos dos sem abrigo. O primeiro passo é marcar entrevistas para avaliar se os utentes cumprem os requisitos mínimos.

O projeto conta já com 32 pessoas alojadas, metade das quais já estão empregados. O Porto Sentido arrancou no ano passado e tem a duração de três anos.

No futuro, está previsto um outro projeto chamado "Porto com Sentido", que vai apostar no arrendamento de casas a preços mais acessíveis