Colisão em Famalicão faz um morto e seis feridos ligeiros

Uma mulher morreu e seis outras pessoas ficaram feridas ligeiramente, incluindo três crianças, em resultado de uma colisão entre dois automóveis ocorrida este domingo, num acesso à autoestrada A7, perto de Famalicão, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, o acidente ocorreu às 12:50 na avenida da Liberdade, em Seide (São Miguel), no concelho de Vila Nova de Famalicão, um via que liga a estrada nacional 206 a uma portagem da A7.

A vítima mortal é uma mulher, que seguia num dos veículos, de idade não apurada, tal como a dos feridos ligeiros.

Para o local foram destacados 34 operacionais, apoiados por 14 viaturas.