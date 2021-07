Greve da Groundforce. No segundo dia há menos pessoas no aeroporto, mais voos cancelados

Mais de 300 voos foram já cancelados no aeroporto de Lisboa, naquele que é o segundo dia de greve dos trabalhadores da Groundforce.

A maioria dos passageiros sabe de antemão que tem o voo cancelado este domingo. Mas, mais de 24 horas depois do início da greve dos trabalhadores de assistência em terra da Groundforce, ainda há quem esbarre numa fila do aeroporto de Lisboa para obter informações.

A ANA Aeroportos apelou aos passageiros para que não se deslocassem ao terminal e procurassem resolver, à distância, o reagendamento dos voos. Mas isso não evita as filas, porque há assuntos que não se resolvem pelo telefone ou pela internet. Um deles são os testas à covid-19: os laboratórios que fazem o despiste da doença abriram às 04:00, com horário alargado, devido ao expectável aumento de procura.

No Porto, em Faro e na Madeira, os constrangimentos são muito menores do que aqueles que se sentem no aeroporto de Lisboa. Este domingo há menos pessoas no aeroporto da capital do que no sábado, mas mais voos cancelados. Neste segundo dia de greve não haverá lugar a serviços mínimos.

O Sindicato dos técnicos de handling diz que a adesão à greve é quase total. Os trabalhadores reclamam o pagamento de salários e subsídios de férias à empresa Groundforce.

Além deste fim de semana, há uma nova greve marcada para dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto.