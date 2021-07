Incêndio em Monchique dado como dominado

O incêndio em Monchique foi dado como dominado e está em fase de resolução. Mais de 450 bombeiros combateram as chamas durante a noite de sábado. Dezenas de casas, incluindo um lar de idosos, foram evacuados nos concelhos de Monchique e Portimão.

O fogo que deflagrou este sábado, no concelho de Monchique, chegou a ter duas frentes, o que levou a um reforço dos meios de combate. Os bombeiros conseguiram dominar as chamas durante a noite.

Fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro disse à Lusa que foram iniciadas as operações de rescaldo e consolidação e que, devido às condições meteorológicas, os meios aéreos vão continuar de prevenção.

No balanço efetuado pelas 07:30, a mesma fonte adiantou que durante a noite não foi necessário proceder a quaisquer evacuações ou cortes de estradas, depois de durante a tarde de sábado terem sido retiradas 30 pessoas das suas habitações (incluindo os utentes de um lar não licenciado).

À meia-noite de sábado, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro tinha avançado à Lusa que, nessa altura, se mantinham as duas frentes, uma no concelho de Monchique e outra no de Portimão, e que o combate às chamas estava a ser reforçado.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estiveram no palco da operações, durante a noite, 411 operacionais, auxiliados por 140 viaturas. Às 21:00 de sábado estavam no terreno 347 operacionais apoiados por 111 veículos.

O incêndio começou na zona do Tojeiro, freguesia de Marmelete, concelho de Monchique, com o alerta a ser dado cerca das 13:30 de sábado. Devido ao vento, o fogo tem lavrado com mais intensidade para sul tendo passado para o concelho de Portimão, na freguesia da Mexilhoeira Grande, durante a tarde de sábado.