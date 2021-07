Incêndio em Monchique. População faz contas aos prejuízos

O fogo que deflagrou ontem em Monchique foi dominado ao início da manhã deste domingo. O incêndio, de grandes dimensões, contou com o trabalho de mais de 450 operacionais e 105 veículos.

Várias habitações tiveram que ser evacuadas, incluindo um lar de idosos.

Prejuízos vão começar a ser contabilizados

Os agricultores que sofreram prejuízos no âmbito do incêndio nos concelhos de Monchique e de Portimão já podem reportá-los à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve).

De acordo com uma nota do Ministério da Agricultura, a DRAP Algarve "fará o levantamento exaustivo das perdas, de modo a avaliar-se a possibilidade de acionar eventuais apoios".