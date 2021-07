Laurentina Pedroso toma posse como provedora dos animais

Os animais já têm um provedor: Laurentina Pedroso, antiga bastonária da Ordem dos Veterinários, defende a criação de um sistema nacional de saúde para animais, pretende avançar com o cheque-veterinário e desenvolver uma farmácia comunitária

A nova provedora dos animais diz que vai estar atenta e quer realizar trabalho. A ajuda a animais de companhia de risco ficou comprometida com a pandemia, mas, mesmo assim, a provedora pretende apresentar as ideias ao Governo até ao final do mês.

A tutela dos animais de companhia passou do Ministério da Agricultura para o Ministério do Ambiente, uma passagem que foi feita à distância. Os governantes estiveram em contacto com infetados e estão em isolamento profilático.