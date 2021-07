Moradores da Foz protestam contra demolição da "Casa dos Pilotos"

Dezenas de moradores da Foz, no Porto, manifestaram-se este sábado contra a demolição de um edifício conhecido como a "Casa dos Pilotos". Dizem que é mais um símbolo histórico que foi destruído.

A demolição aconteceu no início da semana passada. Em comunicado, a Câmara do Porto diz que foi apanhada de surpresa e garante que não foi informada da demolição do edifício, que está sob gestão da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

A APDL diz que esta intervenção já estava prevista no projeto de requalificação do pontal da Cantareira, aprovado por todas as entidades competentes – entre as quais a Capitania do Porto do Douro e a Direção Regional de Cultura do Norte.

No projeto, é referido um edifício, “sem qualquer qualidade arquitetónica que, não só prejudica gravemente o enquadramento paisagístico da barra do Douro como menoriza a importância da pequena edificação do "Marégrafo", esta sim, de inquestionável interesse patrimonial”.

A APDL considera que a demolição da “Casa dos Pilotos” irá valorizar o “património envolvente e a cidade do Porto”.

O protesto aconteceu na tarde de sábado, debaixo muito calor, junto ao local que passou a ser apelidado como o túmulo do monumento trucidado.