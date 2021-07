Detido suspeito de atear fogos com recurso a temporizadores com chama retardada

Um engenheiro eletrónico de 38 anos é suspeito de ter ateado o incêndio que este domingo deflagrou na Sertã e que já está controlado.

A Polícia Judiciária acredita que o homem, detido e a aguardar primeiro interrogatório, é responsável por vários incêndios ocorridos nos últimos três anos nos concelhos da Sertã, Proença a Nova, Oleiros e Vila de Rei.

Desde 2018 que a brigada de incêndios da PJ do Centro, em Coimbra, andava atrás do engenheiro eletrónico. Era suspeito de ter provocado fogos através de vários temporizadores com chama retardada, um mecanismo que permitia estar longe do local da ignição e apresentar alibis quando os engenhos iniciasse a explosão.