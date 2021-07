Fábrica de fruta desidratada aumenta faturação em tempo de pandemia

Apesar do impacto negativo da pandemia na economia mundial, há setores que aumentaram a faturação. É o caso de uma fabrica de fruta desidratada no concelho do Sátão, que aumentou a faturação em 17%.

A fruta selecionada é a fruta que não faz parte da seleção para venda ao público, ou seja, a fruta feia rejeitada por princípio pelo consumidor é a principal matéria prima. A fábrica sedeada no concelho do Sátão viu na pandemia uma oportunidade para crescer, aproveitando uma sociedade que cada vez mais aposta numa alimentação saudável.

O resultado foram mais vendas e quase dois milhões de faturação. A empresa tem mais de 50 trabalhadores entre a produção e o desenvolvimento de novos produtos.