Russiagate: "Não existem meras falhas administrativas"

Rui Tavares, candidato do Livre à Câmara Municipal de Lisboa, defende que em casos como o Russiagate "não exitem meras falhas administrativas", o que existe é a "importância de implementar uma cultura de direitos humanos a todos os níveis da administração".

A polémica em torno do envio de dados de promotores de manifestações a entidades externas à Câmara de Lisboa surgiu no início do mês de junho, depois de notícias que davam conta de que o município fez chegar à embaixada russa nomes, moradas e contactos de três ativistas que organizaram em janeiro um protesto pela libertação de Alexey Navalny, opositor do Governo russo.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa pediu então "desculpas públicas" pela partilha desses dados, assumindo que foi "um erro lamentável que não podia ter acontecido", mas o caso originou uma série de protestos, da Amnistia Internacional aos partidos políticos.



Fernando Medina e Rui Tavares assinam acordo de coligação



Fernando Medina e Rui Tavares assinam esta segunda-feira o acordo de coligação entre o Partido Socialista (PS) e o Livre para a Câmara de Lisboa.

Ao fim de meses de negociações, os dois partidos acertaram um programa com 65 medidas, com prioridade à habitação e ao ambiente, no que chamaram um novo pacto verde para Lisboa.

Além disso, Rui Tavares fará parte da lista de Medina em lugar elegível e fica, desde já, acordado que o Livre terá no executivo o pelouro da Cultura, Ciência e Direitos humanos.

Há quatro anos o Livre também apoiou Fernando Medina, mas sem acordo formal.