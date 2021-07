Atleta desaparecido em Marco de Canaveses. GNR diz que todos os cenários estão em aberto

Ao terceiro dia de buscas, não há qualquer pista do atleta que está desaparecido desde domingo, quando participava numa corrida de todo o terreno, no Marco de Canaveses. As autoridades admitem que todos os cenários estão em aberto.

400 metros separam o local onde uma fotografia foi tirada da rocha onde o atleta foi visto pela última vez por dois colegas de prova.

A zona foi percorrida dezena de vezes desde domingo e ao terceiro dia de buscas o perímetro foi alargado a um raio de três quilómetros. 48 horas depois de ter sido dado o alerta os drones já não levantaram voo.

Colegas de equipa, familiares e voluntários juntaram se aos mais de 60 operacionais da GNR, Proteção Civil e bombeiros que percorreram a zona das buscas a pé, em veículos todo o terreno e com a ajuda de cães.

Durante a tarde, a organização da prova usou também sensores capazes de detetar o chip que está no dorsal do atleta.

Os colegas de equipa garantem que Marílio Costa Leite é um atleta experiente habituado a competir neste tipo de prova. A organização do Trail Rota das Capelas diz que o percurso é de dificuldade moderada.

O atleta de 48 anos é empresário têxtil de Felgueiras e desapareceu sem deixar rasto no domingo, quando participava numa prova de trail, no Marco de Canaveses.