Homem suspeito de atear 16 incêndios fica em prisão preventiva

O homem suspeito de atear 16 incêndios nos últimos cinco anos – incluindo o que deflagrou este domingo na Sertã – vai ficar em prisão preventiva. A medida de coação foi conhecida na tarde desta terça-feira, depois do primeiro interrogatório no Tribunal de Castelo Branco.

No primeiro interrogatório judicial foram apresentadas as provas recolhidas pela investigação – que resultaram de escutas, localização celular, escrutínio de contas bancárias, contas suspeitas e buscas ao local de trabalho. Segundo o advogado, o suspeito aceito prestar declarações.

Com base nesta informação e no depoimento, foi decretada a prisão preventiva do arguido. A pedido da defesa, o juiz de instrução permitiu excecionalmente que a mãe o tio do presumível incendiário tivessem contacto com o próprio.

Segundo a Polícia Judiciária (PJ), o método usado pelo homem de 38 anos era minucioso: montava temporizadores com chama retardada, alimentados a pilhas e baterias nos locais, o que lhe permitia programar a ignição e estar longe do local onde no momento em que o fogo começasse. O gabinete de investigação de incêndios da PJ encontro 16 engenhos nos rescaldos dos vários fogos florestais.

O engenheiro eletrotécnico é suspeito de ter ateado 16 incêndios nos últimos cinco anos, que resultaram na devastação de milhares de hectares de floresta dos concelhos de Oleiros, Vila de Rei, Proença-a-Nova e, mais recentemente, Sertã.

