Morte de Ihor Homeniuk. MP quer acusar ex-diretor de Fronteiras, inspetores e vigilantes

O Ministério Público quer acusar o ex-diretor de fronteiras do SEF, inspetores chefes e vigilantes pela morte de Ihor Homeniuk.

Num requerimento a que a SIC teve acesso, a procuradora do processo pede a extração de certidões para instaurar procedimento criminal contra mais sete pessoas que estiveram com o cidadão ucraniano no centro de detenção no aeroporto de Lisboa.

Tanto os altos responsáveis do SEF como os vigilantes são suspeitos de crime de omissão de auxílio. Dois dos vigilantes, que admitiram ter atado Ihor com fita adesiva, são também investigados pelo crime de ofensa à integridade física grave.

Três inspetores do SEF já foram condenados

Em maio, três inspetores do SEF acusados da morte de Ihor Homeniuk foram condenados a penas de prisão efetiva entre os 7 e os 9 anos, por ofensa à integridade física agravada pelo resultado (morte).

Neste momento, têm recursos pendentes no tribunal da Relação.

Na leitura do acórdão, o tribunal deu como provado que as agressões provocaram a morte de Ihor Homeniuk, mas não que os inspetores do SEF o quisessem matar. Ou seja, não deu como provada a acusação de homicídio qualificado.

O tribunal tinha decidido também extrair certidão para investigar os vigilantes e outros inspetores do SEF, envolvidos na situação e com funções de coordenação.