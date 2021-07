Número de transplantes em Portugal aumenta entre janeiro e junho 

Nos primeiros seis meses de 2021, houve um aumento nos transplantes realizados e na doação de órgãos, uma recuperação em relação à diminuição registada no ano passado, por causa da pandemia de covid-19.

Entre janeiro e junho, foram transplantados 369 órgãos em Portugal, mais 54 do que no primeiro semestre do ano passado.

O transplante mais realizado continua a ser o renal, mas há outras áreas que estão agora em crescimento. Até junho, também houve um aumento nos transplantes cardíacos e pulmonares.

Os últimos dados sobre o número de doentes em lista de espera mostram alguma estabilidade, mas o impacto da pandemia só será conhecido daqui a uns anos.

A 20 de julho é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e da Transplantação, data em que se comemora o primeiro transplante, realizado há 52 anos. Este ano o principal objetivo é homenagear os dadores, famílias e profissionais de saúde.