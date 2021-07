Pedro Nuno Santos defende nomeação de Ana Paula Vitorino para Autoridade da Mobilidade e dos Transportes

O ministro das Infraestruturas defendeu, esta terça-feira, no Parlamento, a escolha de Ana Paula Vitorino para a presidência da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. O PSD voltou a questionar a independência da ex-ministra, mas Pedro Nuno Santos reafirma que a deputada é qualificada e independente.

Diz o PSD que este Governo tem uma visão diferente dos critérios necessários para nomear reguladores. Em vez da independência e da isenção, opta pelas relações de proximidade.

Dá vários exemplos. Vítor Fernandes, para o Banco de Fomento. Mário Centeno, para o Banco de Portugal. Ana Paula Vitorino, para a entidade reguladora de transportes, nomeada precisamente pelo ex-colega de Governo, o ministro das infraestruturas.

"Naquela área é das melhores do país", diz Pedro Nuno Santos.

A ex-ministra do Mar é casada com o atual ministro da Administração Interna. Estiveram juntos no Governo entre 2015 e 2019. Eduardo Cabrita continuou como ministro no segundo governo de António Costa e Ana Paula Vitorino foi substituída na pasta do Mar e passou à condição de deputada.

Espera-lhe agora a presidência da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.

A escolha já foi aprovada pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Publica.

Ana Paula Vitorino foi, entretanto, ouvida no Parlamento por causa da nomeação onde também afastou um possível conflito de interesses.

Desta audição saiu um relatório que acabou por causar polémica junto do PSD porque a própria teve acesso ao documento e sugeriu alterações. O relatório foi aprovado com o voto a favor do PS, abstenção do BE e PCP e votos contra dos restantes partidos.