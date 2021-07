Corpo encontrado no Marco de Canaveses. Sensores detetaram chip do dorsal do atleta

A início da noite de ontem, foi encontrado o corpo do atleta que estava desaparecido desde domingo no Marco de Canaveses. Marílio Costa Leite desapareceu quando participava numa prova de trail.

Esta segunda-feira, as buscas já tinham sido suspensas, mas no terreno estavam ainda colegas de equipa e membros da organização do trail que, através do chip, encontraram o primeiro dorsal e minutos depois o corpo do atleta de 48 anos.

O corpo estava perto da capela de São Clemente, a pouco mais de dois quilómetros do sítio onde foi visto pela última vez por outros participantes da prova.