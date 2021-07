Com um ano e meio de pandemia, o primeiro-ministro quer virar a página e perspetivar o futuro. No debate do Estado da Nação, António Costa garantiu que o reforço de investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS) é real e que afirmou que o PSD é o inimigo do SNS.

Apesar da intenção de Costa de projetar o futuro, o PSD estava apostado em começar o confronto pela saúde: uma luta sobre quem criou o SNS começava no hemiciclo.

A oposição incite nas contratações em falta para o serviço de saúde e o primeiro-ministro recorre aos últimos anos para contradizer os partidos.

Neste balanço para as férias, António Costa pretende fechar o capítulo da pandemia e espera a anunciada libertação no regresso ao Parlamento.