Mais de 30 animais abatidos ilegalmente em Loures

A GNR desmantelou na terça-feira um "local, ao ar livre, destinado ao abate ilegal de animais para consumo humano", em São Julião do Tojal, no concelho de Loures, que não cumpria as condições sanitárias, o respeito pelo bem-estar animal e o "correto encaminhamento dos restos mortais".

Através de um comunicado enviado às redações, a GNR adiantou que mais de 30 animais já tinham sido abatidos no local sem condições sanitárias para o efeito.

"(…) Não existiam condições sanitárias, nem se encontravam a ser respeitadas as normas de abate de animais, principalmente no que diz respeito ao bem-estar animal. Para além disso, não estava a ser acautelado o correto encaminhamento dos restos mortais e dos subprodutos que não se destinavam ao consumo humano."

No local, foram encontradas cerca de 50 pessoas a trabalhar "no abate, esfolamento e desmembramento" dos animais, na maioria de raça caprina.

As autoridades adiantaram ainda que o abate, para além de estar a ser feito em "espaço florestal e ao ar livre", estava a ser feito sem qualquer acompanhamento médico-veterinário.

Para além das autoridades, que respondiam a uma denúncia, o Gabinete Médico Veterinário Municipal de Loures foi chamado ao local para proceder ao "correto tratamento e encaminhamento dos restos mortais dos animais".

O responsável pelo abate foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Loures.