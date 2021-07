Mais de 40 concelhos em risco máximo de incêndio

Mais de 40 concelhos do interior Norte e Centro e da região do Algarve apresentam esta quinta-feira risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco muito elevado estão cerca de 50 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Beja e Faro e em risco elevado estão mais de 70 dos distritos de Vila real, Braga, Porto, Braga, Coimbra, Leiria, Viseu, Santarém, Lisboa, Évora, Portalegre, Beja e Faro.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O período crítico de incêndios dura até final de setembro e, até lá, é proibido fazer queimadas extensivas ou queima de amontoados sem autorização, usar fogareiros ou grelhadores em todo o espaço rural, e fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais.

É proibido ainda lançar balões de mecha acesa ou foguetes ou fazer trabalhos na floresta que possam originar faíscas.

Para esta quinta-feira o IPMA prevê nebulosidade matinal no litoral oeste, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira do Norte e Centro. O vento vai soprar fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante oeste, sendo moderado (25 a 35 km/h) de noroeste na faixa costeira a sul do Cabo da Roca e nas terras altas a partir da tarde.

As temperaturas máximas vão variar entre os 20º (Viana do Castelo, Porto e Viseu) e os 36º (Beja e Évora) e as mínimas entre os 13º (Viseu e Viana do Castelo) e os 19º (Faro).