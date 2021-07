Morreu o fundador do CDS António Norton de Matos

O fundador do CDS-PP António Norton de Matos, que foi também deputado à Assembleia Constituinte, morreu aos 86 anos, informou esta quinta-feira o partido, que lamenta a morte e recorda-o como "um homem bom" e de "fortes convicções".

Numa nota enviada à Lusa, a direção do CDS-PP, liderada por Francisco Rodrigues dos Santos, indica que "António Norton de Matos foi fundador do CDS e Deputado na Assembleia Constituinte, eleito pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo, tendo sido diretor do jornal do CDS Democracia 76".

"Nascido a 15 de fevereiro de 1935, em Lisboa", o histórico dirigente era "formado em engenharia química" e, "para além da vida política, desenvolveu extensa atividade profissional em diversas empresas nacionais, como administrador, e destacou-se também por integrar a equipa que liderou a Expo 98".

A nota dá também conta que "nos últimos anos, desenvolveu atividade agrícola em Moreira do Lima, na propriedade da sua família".