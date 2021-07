Homem desaparece à chegada a Portugal vindo de Angola

Um homem natural de Braga e a viver há alguns anos em Angola tinha desaparecido, esta quarta-feira, quando chegou a Portugal. A filha, através das redes sociais, informou, esta sexta-feira, que o pai já apareceu.

António Francisco Pinto Branco fez escala no aeroporto de Lisboa, num voo proveniente de Angola com destino ao Porto, na quarta-feira. Segundo o jornal "O Minho", o homem deveria ter apanhado um segundo voo para o Porto, mas acabou por ficar desorientado e desapareceu do radar.

Segundo o mesmo jornal, vários funcionários do aeroporto viram António Branco, que aparentava estar desorientado, no entanto ninguém o ajudou.

A família apontava que António não teria saído de Lisboa, estaria ou ainda no aeroporto ou no centro da cidade. Os apelos de familiares nas redes sociais multiplicaram-se nos últimos dias, e foi através de um deles que um casal reconheceu António Branco na rua.

O homem, de 65 anos, não vinha a Portugal há mais de três anos e já não viajava sozinho de avião há 20, contou um familiar ao jornal.

A ANA Aeroportos tinha cedido à família imagens de videovigilância, que comprovava que António Branco desembarcou mesmo em Lisboa. O homem usava um casaco vermelho, calças bege e uma camisa azul clara.