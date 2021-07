Incêndio deflagra no Palácio da Justiça do Porto 

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira no telhado do Palácio da Justiça, no Campo dos Mártires da Pátria, no Porto.

O fogo começou na cobertura do edifício, onde está localizado o Tribunal da Relação do Porto.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o alerta foi dado às 15:27. O edifício foi evacuado e o trânsito junto ao Palácio da Justiça foi cortado.

O incêndio já estava controlado pelas 16:10.

No local, estão elementos dos Bombeiros Sapadores do Porto.

Veja as imagens: