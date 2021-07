Para Rio, Medina também deve dar esclarecimentos no Parlamento sobre festejos do Sporting

Rui Rio disse, esta sexta-feira, que Fernando Medina também deveria ir ao Parlamento explicar em que circunstâncias decorreram os festejos do Sporting.

O líder do PSD esclarece, no entanto, que o Parlamento não pode obrigar o presidente da Câmara Municipal de Lisboa a prestar esclarecimentos.

"O regimento da Assembleia e as leis nacionais permitem que o Dr. Fernando Medina fuja a dar esses esclarecimentos, se entender que deve fugir", afirmou aos jornalistas.

O mesmo acontece com o ministro da Administração Interna. O PSD requereu esta sexta-feira a audição parlamentar obrigatória de Eduardo Cabrita sobre o inquérito da Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) relativa aos festejos do Sporting.

RELATÓRIO APRESENTADO HÁ UMA SEMANA

O relatório sobre a atuação da PSP nos festejos do Sporting como campeão nacional de futebol, a 11 de maio, foi apresentado há uma semana numa conferência de imprensa em que estiveram presentes o ministro Eduardo Cabrita e a inspetora-geral Anabela Cabral Ferreira, tendo sido posteriormente divulgado o documento na página da internet da IGAI.

Questionado sobre as responsabilidades dos festejos, à data, Eduardo Cabrita respondeu que as comunicações sobre manifestações são apresentadas às câmaras municipais, neste caso foi a de Lisboa, não tendo o Ministério da Administração Interna qualquer "competência de proibição de manifestação".

O relatório da IGAI refere que os festejos, nas imediações do estádio e o cortejo até ao Marquês de Pombal, foram subordinados "a um modelo acordado entre o Sporting Clube de Portugal e a Câmara Municipal de Lisboa", não tendo sido aceites as propostas da PSP sobre modelos distintos, designadamente o de celebração inteiramente no interior do estádio.

Apesar de o ministro ter recusado qualquer responsabilidade, uma vez que não cabe ao MAI definir formato dos festejos ou proibir manifestação, o relatório da IGAI revela que Eduardo Cabrita validou na véspera os festejos do Sporting que tinham sido desaconselhados pela PSP, bem como pela Direção-Geral da Saúde (DGS) devido à situação de pandemia e saúde pública.