Desemprego de recém-licenciados volta a subir

No ano passado houve mais alunos a desistir no final do primeiro ano do ensino superior e a taxa de desemprego entre os recém-licenciados voltou a subir.

Os números quebram a tendência de melhoria que se registava há seis anos.

Os cursos ligados ao turismo são dos mais afetados. O setor tem sido um dos mais afetados no último ano, consequência da pandemia.

Pelo contrário, os cursos de enfermagem destacam-se entre as 33 formações que registaram desemprego zero em Portugal, no ano passado.

Ainda assim, o número de cursos que emprega a totalidade dos estudantes caiu para mais de metade quando comparado com 2019.