Incidente com hidroavião em França deixou vários países europeus às escuras

Portugal foi um dos vários países europeus que sofreu este sábado cortes de energia. A falha na rede elétrica afetou a linha de emergência nacional. Durante algum tempo, o 112 não conseguiu dar resposta em vários distritos.

Na origem da quebra, está uma falha na rede eletrica em França causada depois de um incidente com um hidroavião que gerou um problema na rede francesa de altíssima tensão.

Em Portugal, a E-REDES diz que vários concelhos do país foram afetados com falhas de quase uma hora em vários pontos de norte a sul. Duas horas depois do apagão, a situação ficou normalizada em todos os locais.

A falha atingiu o número de emergência médica. A PSP disse à SIC que o centro 112 de Lisboa tinha sido afetado pela falha de energia, mas que o atendimento foi assegurado logo depois pelo sistema de redundância, ativado sem ação humana quando há falhas.

No entanto, mais tarde as autoridades afirmaram ter havido quebras de comunicação nas linhas em vários distritos do país. O sistema não foi ativado de imediato, algo que já esta a ser investigado.

O número de emergência médica 112 é gerido pela PSP e as chamadas são atendidas pelos centros que efetuam a triagem e encaminham os telefonemas para as forças de segurança, INEM e bombeiros.

A falha na rede europeia não está limitada a Portugal. Em Espanha, os jornais dizem que o apagão é o pior em 20 anos e que afetou mais de 600 mil pessoas em todo o país.

Também em França os media reportam milhares de pessoas sem energia. A costa basca foi das mais afetadas.