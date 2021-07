O jornalista Adelino Gomes realça que Otelo Saraiva de Carvalho "deixa o dia 25 de abril de 1974".

"É uma coisa que poucos se poderão orgulhar", afirma.

"É o dia de recordarmos Otelo e que foi um trabalho coletivo", diz, referindo-se ao 25 de abril.

Adelino Gomes recorda, na SIC Notícias, o seu trabalho como jornalista no 25 de abril.

MORREU OTELO SARAIVA DE CARVALHO

O capitão de Abril Otelo Saraiva de Carvalho morreu, este domingo, aos 84 anos, no hospital militar.

O coronel de artilharia elaborou o plano de operações militares do 25 de Abril de 1974.

Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho nasceu em Lourenço Marques, hoje Maputo, capital de Moçambique, no dia 31 de agosto de 1936.

Otelo Saraiva de Carvalho foi mobilizado para Angola, em 1961, como capitão de artilharia, ali permanecendo em comissão de serviço até 1963.

Foi estratega do setor operacional da comissão coordenadora do MFA, condição em que dirigiu as operações do 25 de Abril, a partir do posto de comando clandestino instalado no quartel da Pontinha.

