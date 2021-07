Uma baleia com perto de 19 metros e 39 toneladas deu ontem à costa em Salir do Porto, no concelho das Caldas da Rainha. O animal morto foi levado para a Nazaré e deverá ser retirado do mar esta terça-feira.

Biólogos do centro de reabilitação de animais marinhos de Ílhavo disseram à SIC que ainda não foi possível determinar a causa da morte e a idade do cetáceo. As conclusões só depois de análises ao animal que será agora transportado por via terreste.