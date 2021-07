Greve no Metro do Porto marcada para esta quarta-feira

Os maquinistas do Metro do Porto vão estar em greve esta quarta-feira, dia 28 de julho. Está prevista uma greve total de 24 horas e vai começar a sentir-se ainda esta terça-feira, ao final da noite, com as últimas partidas a ter lugar por volta das 22:00, até porque não estão previstos serviços mínimos.

O Sindicato acusa a administração da empresa de intransigência nas negociações e exige, por exemplo, aumentos de salários, turnos de trabalho menos penosos e direito à conciliação do trabalho com a vida familiar.

Para sábado, está marcada nova greve total.

Ao mesmo tempo, decorre uma greve ao trabalho suplementar que se prolonga até à meia-noite de sábado.