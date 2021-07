"Maia+Local" oferece prémios a quem comprar no comércio local

A Câmara da Maia criou um incentivo para estimular o comércio do concelho. Com a iniciativa “Maia+Local”, as pessoas que compram nas lojas locais ficam habilitadas a ganhar prémios semanais de valor superior a 1.000 euros.

Os objetivo foi ajudar a combater o momento difícil e desafiante que os comerciantes enfrentam em tempos de pandemia. O processo é simples: por cada 15 euros em compras na cidade, os consumidores submetiam as faturas na plataforma e ficavam habilitados a ganhar prémios semanais – desde bicicletas elétricas a passeios turísticos.

O apelo à participação na iniciativa “Maia+Local” foi feito a todos os maiatos e não só. Qualquer pessoa podia comprar no comércio local e habilitar-te aos prémios. A medida arrancou em maio e já premiou 38 pessoas.

Esta quarta-feira vão ser sorteados dois carros elétricos, um entre os consumidores e outro junto dos comerciantes que aderiram à iniciativa.