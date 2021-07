Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3 critica atrasos nas obras de requalificação

O IP3, entre Viseu e Coimbra, continua a ser causa de mortes e de dezenas de acidentes todos os anos. Só nos primeiros seis meses de 2021 morreram duas pessoas nesta estrada e registaram-se mais de 70 acidentes.

Para a Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3 são números que podiam ter sido evitados, se as obras de requalificação prometidas desde 2018 já estivessem mais avançadas. No entanto, a associação teme que o lançamento do concurso público internacional seja novamente adiado.

Desde 2019, os números oficiais mostram que esta via continua a ser um ponto rodoviário muito negro.