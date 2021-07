O cancro da cabeça e do pescoço atinge mais de três mil pessoas por ano em Portugal. O sucesso do combate à doença depende muito do momento em que é detetada. Esta quarta-feira assinala-se o Dia Mundial do Cancro da Cabeça e Pescoço.

Entre os fatores de risco estão o tabaco, o álcool e também o HPV. Para promover um diagnóstico mais célere, em setembro vai arrancar um curso de sensibilização para profissionais de medicina de família e dentária, de terapia da fala, estomatologia, cirurgiões.