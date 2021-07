Juiz Carlos Alexandre recusa proposta de caução apresentada por Luís Filipe Vieira

O juiz Carlos Alexandre recusou a proposta de caução apresentada na semana passada por Luís Filipe Vieira.

A notícia é avançada pelo jornal Público, que cita fonte do Tribunal Central de Instrução Criminal.

O antigo presidente do Benfica tinha dado como garantia as ações no clube e mais 400 mil euros, que correspondem a parte de um imóvel avaliado em 1,2 milhões de euros.

Segundo o Público, em causa estão as ações do Benfica que Vieira - que detém 3,28% da SAD - apresentou para pagar a caução. O Ministério Público terá entendido que o valor das ações não deve ser o atual valor de mercado, devido ao interesse do empresário norte-americano John Textor em adquirir 25% da SAD benfiquista.

À SIC, a defesa de Vieira garante que ainda não foi notificada.