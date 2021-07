No Porto, muitos passageiros do metro foram apanhados desprevenidos pela greve convocada pelo Sindicato dos Maquinistas. Hoje e na próxima sexta-feira não haverá serviços mínimos na circulação.

Os funcionários pedem aumentos salariais, a redução do tempo de cada turno e o direito à conciliação do trabalho com a vida familiar.

O sindicato acusa a administração da empresa de intransigência nas negociações. Braço-de-ferro já dura há pelo menos oito meses.