Orçamento de Estado para 2022. Rio alerta para risco de cedências ao BE e PCP

Rui Rio entende que o Orçamento de Estado para 2022 será uma oportunidade perdida, tal como o Plano de Recuperação e Resiliência. O líder do PSD foi ouvido esta quarta-feira à tarde pelo Presidente da República e disse ainda estar consciente de que o voto do PSD não irá contar.

O Presidente da República voltou a abrir as portas de Belém para ouvir perspetivas sobre o Orçamento de Estado com o PSD consciente que não conta e com o PS a pedir uma base de apoio tão alargada quanto possível.

O Presidente da República está convencido que o Orçamento de Estado será aprovado e essa não será preocupação.

Ao contrário do estado da oposição à direita, cuja falta de vigor estará a inquietar Marcelo Rebelo de Sousa. Mas sobre isso, Rui Rio não fala e remete qualquer alternativa de direita para 2023.