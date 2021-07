Três principais figuras do Estado não estiveram no funeral de Otelo Saraiva de Carvalho

Otelo Saraiva de Carvalho foi cremado esta quarta-feira numa cerimónia privada, apenas para a família e amigos chegados. Mesmo assim, uma centena de pessoas despediu-se do estratega do 25 de abril a cantar a "Grândola Vila Morena".

A última despedida foi privada e com honras militares.

Tanto na Academia Militar, em Lisboa, de onde o corpo partiu para o crematório de Alcabideche, em Cascais, houve homenagens, cravos vermelhos e agradecimentos.

A decisão do governo de não decretar luto nacional continua a magoar quem esteve com Otelo.

Otelo Saraiva de Carvalho morreu aos 84 anos.

No dia do funeral não contou com as três principais figuras do Estado. Foram apenas ao velório.

