Atividades para avós e netos. Oceanário de Lisboa realiza passeio de barco no Tejo para ver golfinhos

No mês em que se celebra o Dia dos Avós, o Oceanário de Lisboa promove várias atividades para avós e netos. A mais recente é um passeio de barco para observar os golfinhos no Tejo.

Em mais um ano atípico, o Oceanário de Lisboa, oferece a avós e netos, a oportunidade de ficar a conhecer melhor algumas espécies marítimas. Neste mês que serve para homenagear os avós, o oceanário oferece descontos para geração mais velha.

Com cinco milhões de litros de água, o aquário principal é uma das atrações que as famílias podem usufruir.

A mais recente experiência do Oceanário de Lisboa em parceria com a Terra Incógnita é observar os golfinhos, num passeio de barco pelo rio Tejo. Acompanhado de um biólogo marinho, é possível ficar a conhecer a biodiversidade da foz do rio.

A experiência começa esta sexta-feira e decorre até domingo. Os bilhetes podem ser comprados através do site do Oceanário. Os preços podem ir dos 48 até aos 67 euros para as crianças e dos 60 aos 87 euros para os adultos.