Propostas de reformas estruturais do PSD são "a melhor forma de vincar as diferenças face ao PS"

Rui Rio não acredita que o PS venha a negociar com o PSD as reformas do sistema eleitoral e da Constituição.



Numa entrevista ao jornal Expresso, publicada hoje, Rio diz que quando chegou ao partido disponibilizou-se para fazer as reformas necessárias ao país, com os socialistas, mas agora diz que a posição mudou e que decidiu apresentar as propostas dos sociais-democratas para ver se os partidos votam e se querem negociar.

Na mesma entrevista, Rui Rio admite que precisa dos votos do PS para aprovar as reformas e garante que, se isso não acontecer, cabe ao PSD explicar aos portugueses que não há mudanças no sistema político e na Constituição porque o PS não quer.