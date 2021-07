Rui Rio afirma que saída de António Costa vai fraturar o PS

Rui Rio entende que o PS não vai resistir à saída de António Costa. Numa entrevista ao Expresso, o líder do PSD insiste na forma como tem feito oposição ao Governo e disse que continua a acreditar que tem condições para ser primeiro-ministro.

Contraria as sondagens, os críticos internos e até a interpretação das palavras do Presidente da República – no sentido da oposição ser mais oposição. Rui Rio considera que o primeiro-ministro está desgastado e que a sua saída poderá fraturar o PS.

O líder do PSD continua a afirmar que será construtivo e o endurecimento da oposição só chegará quando faltar menos de um ano para ir a votos. Mas ao PS não dá mais tempo para adiar um entendimento nas reformas da constituição e do sistema eleitoral.

Com as autárquicas à porta, Rio não faz depender a sua liderança dos resultados obtidos no sufrágio. É mais assertivo sobre ser primeiro-ministro, avançando que não hesitará em baixar o IVA da restauração para 6% durante dois anos.