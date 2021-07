Trabalhadores da hotelaria protestam por um aumento salárial

Dezenas de trabalhadores do setor da hotelaria desfilaram, esta sexta-feira, pela cidade do Porto. Pedem aumento do ordenado e reabertura de todas as empresas e estabelecimentos.

A marcha iniciou na Ribeira e seguiu por vários hotéis da cidade. Entre as exigências está um aumento mínimo de 90 euros para todos os trabalhadores.

O sindicato pede também a reabertura imediata de todas as empresas e estabelecimentos do setor.

Os trabalhadores visitaram também, durante a marcha, as associações patronais da cidade.