Vento deixa praias da Costa da Caparica praticamente vazias

Na manhã deste sábado, o vento e as temperaturas mais baixas deixaram as praias da Costa da Caparica praticamente vazias.

A bandeira de entrada estava verde, o que representa uma ocupação baixa. O vento afastou algumas pessoas do areal, mas houve também quem não se deixasse assustar. Embora o mar estivesse calmo, a temperatura da água não estava tentadora para uns mergulhos.

Houve também quem aproveitasse a manhã para dar um passeio pelo paredão.

Em tempo de pandemia as preocupações com a segurança são a dobrar e as opiniões dividem-se. O turismo também já começa a ser sentido. São cada vez mais os turistas que chegam ao país.