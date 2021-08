Homem de 59 anos morre afogado na Praia da Vieira, na Marinha Grande

Um homem de 59 anos morreu este domingo na Praia da Vieira, em Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande, disse à agência Lusa o capitão da Capitania do Porto da Nazaré.

O capitão-de-fragata José Zeferino Henriques explicou que "os nadadores-salvadores retiraram o homem do mar [...] e fizeram as manobras de reanimação", mas, "pelas 16:36, após a chegada da viatura VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] foi declarado o óbito, portanto, ao que tudo indica faleceu por afogamento".

Trata-se de "um homem de 59 anos e cujo corpo foi encaminhado para a morgue do hospital de Leiria", especificou José Zeferino Henriques.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta foi dado às 16:03 e no local estiveram nove operacionais apoiados por cinco viaturas.

Veja mais: