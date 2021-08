A SIC voltou a ser o canal mais visto pelos portugueses no mês de julho, com 19,1% de share. O canal do grupo Impresa é líder há 30 meses consecutivos.

O Jornal da Noite é o programa de informação mais visto e “Amor Amor” é a novela preferida dos portugueses.

Também a SIC Notícias se mantém como o canal de informação mais visto. Terminou o mês com 2,2% de share e a subir face a junho.