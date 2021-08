Arranca o processo de demolição do prédio Coutinho em Viana do Castelo

A demolição do prédio Coutinho em Viana do Castelo foi adjudicada esta segunda-feira. A cerimónia que marcou o início da empreitada contou com a presença do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

A decisão de demolir o edifício foi tomada há mais de 20 anos. Foi contestada nos tribunais pelos moradores durante muito tempo, mas agora será mesmo executada.

Se os prazos forem respeitados, a demolição do prédio Coutinho deverá estar concluída dentro de seis meses. No local vai nascer um novo mercado municipal que deverá ser inaugurado no final de 2023.