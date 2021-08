O ano de 2021 pode ficar marcado como o ano com menos nascimentos em Portugal. Entre janeiro e junho de 2021 nasceram 37.675 bebés em Portugal. São menos cerca de 4.500 bebés do que no mesmo período de 2020.

Para isso contribuiu a incerteza da pandemia, que colocou a natalidade em Portugal nos níveis dos anos da crise financeira.

"2021, na sequência daquilo que foi o ano de 2020, pode ficar marcado como o novo mínimo recorde histórico dos nascimentos em Portugal. Há aqui um elemento importante, que é o elemento pandémico, para percebermos muito destes valores", diz Maria João Valente, demógrafa.

De acordo com a demógrafa Maria João Valente Rosa, a população portuguesa continuará a tendência para o evelhecimentos da população.

O futuro é incerto, mas 2021 poderá ser o ano com o novo recorde de menos nascimentos, chegando a menos de 80 mil nascimentos.